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قوافل زراعية بجنوب سيناء لتعريف المزارعين بالري الذكي ومكافحة سوسة النخيل

10:41 ص الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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    قافلة زراعية
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    القوافل الزراعية بجنوب سيناء
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    متابعة المزارع
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    متابعة المزارعين
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    مكافحة سوسة النخيل
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    متابعة الزراعات الشتوية
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    سوسة النخيل
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جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلقت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، عدة قوافل زراعية للرد على كافة التساؤلات التي طرحها المزارعين، وتوجيه النصح والإرشاد اللازم لهم للحصول على أفضل النتائج المرجوة من الزراعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.
وقال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة، إنه جرى إطلاق قافلة زراعية للمرور علي عدد من المزارع بوادي الطور، لتفقد نظم وشبكات الري، وتعريف المزارعين بالري الذكي والحديث وفوائده كونه يساهم في زيادة الدخل والعائد للمزارع، كما يقلل من تكلفة الإنتاج، ويعمل على توفير العمالة، والترشيد في استهلاك الأسمدة ، مشيرًا إلى أن الري الذكي يعمل على توزيع المياه من لكل نبات عبر شبكة من الأنابيب مما يسهم في تحسين جودة المزروعات بشكل يقيها من الأمراض.
وأوضح وكيل وزارة الزراعة في تصريح اليوم، أن يجري نصح المزارعين وإرشادهم لأهمية صيانة شبكات الري بشكل دوري، وإعطاء النباتات المقننات المائية الخاصة بها، وفرم المخلفات النباتية التي توجد داخل المزارع للاستفادة منها بعمل كمبوست الذي يعمل على زيادة جودة الأرض الزراعية.
وأكد أنه يجري مواصلة أعمال مكافحة سوسة النخيل الحمراء من خلال المرور والفحص الدوري للنخيل، حفاظًا عليه من أي إصابات، ومعالجتها بمبيد روبيك 50% وبالمعدلات الموصي بها في حالة الحقن العلاجي، مع الشرح وتوضيح أهمية دور الرش الوقائي خاصة بعد عمليات التقليم وفصل الخلف والفسائل، للحفاظ على باقي النخيل من تعرضه لأي إصابات، وإعطاء أفضل إنتاجية له بأراضي جنوب سيناء كونه يعد رمز للهوية السيناوية الأصيلة.
وتابع : كما يجري المرور على بعض المزارع التي تستعد للموسم الشتوي وزراعة القمح، لإعطاء بعض التوصيات اللازمة أثناء الحرث و تجهيز الأرض و عمليات الخدمة الأولية، وتوجيه وإرشاد المزارعين بعمليات الخدمة المختلفة للزرع، ومنها الاهتمام بضرورة رش محصول الطماطم بالعناصر الصغرى المخلبية مع الكالسيوم، وزيادة معدل تسميد البوتاسيوم لمحصول الباذنجان عند وصول حجم الثمار لثلثي حجمها الطبيعي، وذلك للحصول على ثمار أكبر حجمًا وأعلى جودة، مع التأكيد على ضرورة تكثيف وتنظيم عمليات الخدمة للزراعات، وتثبيت كمية الري والعمل على تكوين مجموع خضري قوى، وأفرع شديدة لتتحمل التقلبات الجوية، والتأكد من إضافة الأسمدة بالكميات الموصى بها.
وقدم وكيل وزارة الزراعة الشكر لجميع العاملين بمديرية الزراعة، والإدارات الزراعية بكافة مدن المحافظة، لحرصهم على النهوض بالقطاع الزراعي، وذلك من خلال الزيارات الميدانية المكثفة للمزارع في ظل الظروف المناخية التي تتميز بها المحافظة.

جنوب سيناء مكافحة سوسة النخيل علاء فاروق وزير الزراعة
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