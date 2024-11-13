ضحية موتور المياه.. مصرع شاب صعقته الكهرباء بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي طالب مصرعه؛ متأثرًا بإصابته بصعق كهربائي، أثناء توصيل سلك لموتور المياه بمنزل أسرته، بجزيرة شندويل شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل إشارة من المستشفى المركزي بوصول "محمود. ا" 19 عامًا طالب جثة هامدة، ادعاء صعق كهربائي.

أفاد والده أنه أثناء توصيل نجله المذكور سلك كهرباء لموتور المياه بالمنزل لامست يده أحد الأسلاك العارية، ما أدى إلى صعقه ووفاته.

بتوقيع مفتش الصحة الكشف الطبي على الجثة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية؛ نتيجة صدمة عصبية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.