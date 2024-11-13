عائلة شيخ الأزهر تمنع تصوير جنازة شقيقته الكبرى

الأقصر-محمد محروس:

منعت أسرة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، تصوير جنازة شقيقته الكبرى الحاجة سميحة، التي توفيت مساء أمس، ودفنت صباح اليوم الأربعاء، في مقابر العائلة بالقرنة غرب الأقصر.

وغاب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عن حضور جنازة شقيقته الكبرى، نظرا لسفره خارج البلاد.

ويتواجد شيخ الأزهر، حاليًا في العاصمة الأذربيجانية باكو، على هامش مشاركته في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطاريَّة بشأن تغير المناخ (COP29)، والتي تعقد خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر الجاري.

وتوفيت الحاجة سميحة الطيب، الشقيقة الكبرى للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مساء أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 90 عامًا بعد صراع مع المرض.

وتعرضت الحاجة سميحة الطيب لوعكة صحية منذ حوالي أسبوعين دخلت على إثرها لمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر.