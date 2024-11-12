تعليم السويس يطلق مشروع المواطنة الرقمية لمواجهة مخاطر الإنترنت

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السويس – حسام الدين أحمد:

بدأت مديرية التربية والتعليم في السويس، برئاسة ياسر محمود وكيل الوزارة، أولى جلسات مشروع "المواطنة الرقمية ضد مخاطر الإنترنت"، بمشاركة مجموعة من مدربي التطوير التكنولوجي ذوي الخبرة.

يأتي هذا المشروع استجابةً لتوجيهات وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، لزيادة وعي الطلاب حول المخاطر الحديثة المرتبطة بالإنترنت، بما في ذلك انتشار الأفكار غير الأخلاقية، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسيف الدولية.

وخلال الحلقة الأولى، رحب ياسر محمود بالطلاب المشاركين، وحثهم على الاستفادة القصوى من المشروع، مع التركيز على أهمية حماية المعلومات الشخصية وعدم عرضها بشكل غير آمن على الإنترنت.

وأشار وكيل الوزارة إلى المخاطر المتعددة الناجمة عن سوء استخدام التكنولوجيا، مثل الابتزاز الإلكتروني، مشددًا على ضرورة تأمين البيانات الشخصية. كما تناول النقاش مصطلحات متعلقة بالصحة الرقمية وأهمية تحقيق توازن بين استخدام التكنولوجيا وممارسة الأنشطة اليومية الأخرى.

كما تطرق الحوار إلى فئات وأنواع المخاطر الإلكترونية، خاصة الألعاب الرقمية التي انتشرت مؤخرًا في المجتمعات العربية.