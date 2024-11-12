مصرع سيدة أسفل قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقيت سيدة مجهولة الهوية مصرعها، اليوم الثلاثاء، دهسًا أسفل القطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بناحية مزلقان السلخانة بمدينة كفر الشيخ.

تلقى العميد أحمد البابلي، مأمور قسم شرطة النقل والمواصلات في كفر الشيخ، إشارة من خدمات مزلقان سكة حديد السلخانة بمدينة كفر الشيخ بمصرع سيدة دهسًا أسفل عجلات القطار لعدم انتباهها مرور القطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد.

انتقل رجال شرطة النقل والمواصلات في كفر الشيخ إلى مكان الواقعة محل البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين أنها سيدة مجهولة الهوية، والجثة عبارة عن أشلاء نتيجة الحادث.

ووفق شهود عيان لرجال الشرطة أكدوا أن السيدة المتوفية كانت تتحدث في الهاتف ولم تنتبه لقدوم القطار أو تنبيهات غلق المزلقان بالحواجز أثناء عبورها شريط السكة الحديد فتصادف مرور القطار القادم من محطة قلين خلال اتجاهه للرسو بمحطة قطار كفر الشيخ ما أدى إلى اصطدام القطار بها ودهسه إياها لتتوفى في الحال وتتحول جثتها إلى أشلاء.

جرى نقلها إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها.

حُرر بذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.