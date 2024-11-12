كيف يساهم الطيران المباشر في تعافي الحركة السياحية بالأقصر؟

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الأقصر - محمد محروس:

شهدت الأقصر انتعاشة سياحية ملحوظة هذه الأيام تزامنًا مع بدء الموسم الشتوي، وسط تفاؤل العاملين في القطاع السياحي، خاصة بعد عودة رحلات طيران الشارتر من العاصمة البريطانية لندن.

واستقبلت الأقصر هذا الأسبوع 4 رحلات طيران مباشر قادمة من إنجلترا، للمرة الأولى منذ حوالي 11 عامًا.

وقال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن إسبانيا وفرنسا وإيطاليا رفعت عدد رحلات الطيران الشارتر إلى الأقصر، ليصل عدد رحلات الطيران المباشر إلى مطار الأقصر نحو 22 رحلة أسبوعيًا.

وأوضح عثمان أن إسبانيا زادت عدد رحلاتها من 9 رحلات أسبوعيًا إلى نحو 14 رحلة، بينما وصل عدد الرحلات القادمة من العاصمة الفرنسية باريس إلى 3 رحلات، وعدد الرحلات القادمة من إيطاليا إلى رحلتين.

وأشار رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية إلى أن اللجنة بالتنسيق مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة بذلت مجهودًا كبيرًا خلال الفترة الماضية للترويج لمدينة الأقصر، لافتًا إلى أن هذه الجهود ستكلل باستضافة الأقصر لأول مؤتمر لمنظمي رحلات السياحة الزراعية، والذي يضم نحو 65 شركة سياحة من 40 دولة.

من جانبه، قال محمود فرح، الخبير السياحي، إن الموسم الشتوي الحالي يُعد موسمًا مبشرًا بعد زيادة عدد رحلات الطيران المباشر إلى الأقصر وارتفاع نسب الإشغال الفندقي بشكل ملحوظ.

وأضاف فرح: "نأمل أن يحقق هذا الموسم أرقامًا جيدة وأن نعوض تراجع الحركة السياحية خلال فصل الصيف"، مشيرًا إلى أن استضافة الأقصر لأول مؤتمر لمنظمي رحلات السياحة الزراعية خطوة ممتازة ستسهم في تنويع المنتج السياحي، حيث تتميز الأقصر بثرائها بمزارع المانجو والطماطم والموز والعنب وقصب السكر والقمح وغيرها من المحاصيل.