حبس الدكتورة وسام شعيب 4 أيام على ذمة التحقيق

البحيرة - أحمد نصرة:

أمرت النيابة العامة بحبس الدكتورة وسام شعيب لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، في إطار التحقيقات الجارية بشأن واقعة الفيديو المتعلق بزواج القاصرات والمشاكل الأسرية. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد يسري، رئيس نيابة مركز كفر الدوار.

وجهت النيابة العامة ثلاث تهم إلى الدكتورة وسام شعيب، وهي:

التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بهدف الإخلال بالنظام العام والإضرار بالسلام.

نشر أخبار كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير السلم والأمن العام.

إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أفراد المجتمع المصري.

من جانبها، أنكرت الدكتورة وسام جميع التهم الموجهة إليها، موضحة أن هدفها كان النصح والتوعية نتيجة انتشار مثل هذه الحالات، وأنها لم تقصد أي ضرر. كما قدمت اعتذارها عن الأسلوب الذي قد يكون خانها نتيجة الانفعال، وعن بعض الألفاظ التي صدرت منها دون قصد.

يُذكر أن الدكتورة وسام لم تُقدم ضدها أي شكاوى رسمية من أفراد أو جهات للنيابة العامة، لكن البلاغ جاء بعد إثارة الإعلامي عمرو أديب للموضوع، وتحرك وحدة الرصد في مديرية أمن البحيرة بناءً على ذلك.