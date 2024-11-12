الإعدام لسائق والمؤبد لـ4 متهمين آخرين بقتل شخص في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، اليوم الثلاثاء، بتأييد حكم الإعدام لسائق توك توك، والسجن المؤبد لـ4 متهمين آخرين، بعد قبول الحكم المستأنف الذي صدر عليهم، لاتهامهم بقتل شخص بأسلحة نارية وبيضاء، وشروعهم في قتل آخرين، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار فوزى يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد، وعماد سامي ورد خان، وأمانة سر حلمي محمود.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين "رجب. ع. س" 30 عامًا، فلاح، وأشقائه "محمود" 44 عامًا، فلاح، و"هاني" 35 عامًا، فني غاز، و"محمد" 26 عامًا، سائق، و"أيمن. م. ع" 25 عامًا، عامل، في القضية رقم 32602 لسنة 2022 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 3866 لسنة 2022 كلي جنوب بنها لأنهم في يوم يوليو 2022 بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية قتلوا عمداً المجني عليه حسن كمال علي رفعت، مع سبق الإصرار، إذ نفاذاً لذلك الغرض عقدوا العزم وبيتوا النية على إنفاذ مشروعهم الإجرامي المتفق عليه.

وتضمن أمر الإحالة، أنهم ما أن ظفروا به حتى تبادلوا الأدوار فيما بينهم ما بين متعد عليه بأسلحة بيضاء و"شوم" ومطلقين لأعيرة نارية حية من بندقيتين آليتين ومحرز لمحدث صوت "مسدس" لبث الرعب في نفسه ومن تسول له نفسه الحيد بينهم وبينه، فتمكن المتهم الرابع من تحين الفرصة وتواجد المجني عليه في مرماه وأطلق صوبه ثلاث طلقات من سلاحه الناري الآلي أصابت اثنتين منهم جسده من الخلف، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأرداه قتيلاً.