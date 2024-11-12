قبل أيام من زفافها.. وفاة طالبة اختناقًا ببخار الماء في الإسماعيلية

وفاة طالبة اختناقًا ببخار الماء في الإسماعيلية

الإسماعيلية - مصراوي:

لقيت طالبة جامعية مصرعها في حادث مأساوي داخل حمام منزلها في مركز فايد بالإسماعيلية، إثر اختناقها ببخار الماء.

وقع الحادث قبل أيام من احتفالها بحفل خطوبتها.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بتعرض الفتاة للاختناق داخل حمام منزلها في قرية أبو سلطان بمركز فايد، مما أدى إلى سقوطها على الأرض وفقدانها للوعي.

انتقلت القوات الأمنية إلى موقع الحادث وتبين أن الفتاة تدعى زهراء سامح عثمان، 22 عامًا، وكانت تستعد للاحتفال بحفل خطوبتها خلال الأيام القادمة.

ووجه مدير مباحث المديرية فريق للتحقيق في الحادث والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية وراء الوفاة. تم إرسال سيارة إسعاف لنقل المتوفاة إلى مستشفى فايد لتلقي الإجراءات الطبية اللازمة.