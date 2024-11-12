استخدموا بصمة سيليكون.. إحالة 11 من العاملين بـ"صحة الغربية" للتحقيق

الغربية - مروة شاهين:

قرر الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم الثلاثاء، إحالة 11 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية المنشأة الكبرى التابعة لمركز السنطة، للتحقيق بالشئون القانونية، بعد اكتشاف تلاعب في بصمة الحضور والانصراف للعاملين والأطباء المقيدين بالوحدة الصحية.

جاء ذلك بعد العثور على بصمات سيليكون مصنوعة ومزورة لأصابع اليد داخل الوحدة الصحية وبعض مكاتب العاملين والأطباء بها، إذ تضم الوحدة الصحية عدد كبير من العاملين والأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والإداريين.

وتبين استخدام مادة السيليكون كبديل عن بصمة الحضور المعتمدة بجهاز البصمة بالوحدة الصحية لإثبات حضورهم على غير الحقيقة إلى جانب قيام بعض العاملين باستخدام تلك المادة على مدار عدة أيام لإثبات الحضور والانصراف.