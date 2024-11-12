بالفيديو.. محامي الطبيبة وسام شعيب يتحدث عقب انتهاء تحقيقات النيابة معها

البحيرة - أحمد نصرة:

كشف هيثم عبدالعزيز، أحد أعضاء فريق الدفاع عن الطبيبة وسام شعيب، تفاصيل تحقيقات نيابة مركز كفر الدوار معها اليوم الثلاثاء.

وقال عبد العزيز، إن النيابة واجهت الطبيبة بالتهم الثلاث الموجهة إليها وهي واستمعت إلي ردودها وهي التعدي على المبادئ والقيم الأسرية ف المجتمع المصري بهدف الإخلال بالنظام العام والإضرار بالسلم، ونشر بسوء قصد أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف المحامي ننتظر صدور قرار النيابة العامة سواء بإخلاء سبيلها أو بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وهو قرار احترازي لا علاقة له بإدانتها من عدمه.

وأوضح أن خطة الدفاع ستتحدد عقب صدور قرار النيابة، والاستقرار على تشكيل فريق الدفاع سواء من العناصر الموجودة أو بانضمام عناصر جديدة.