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انتشال سيارة سقطت في ترعة الشرقاوية بشبرا الخيمة

08:24 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

انتشال سيارة سقطت في ترعة الشرقاوية بشبرا الخيمة

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، من انتشال سيارة "ثلاجة" سقطت في مياه ترعة الشرقاوية بشبرا الخيمة، دون وقوع إصابات أو ثمة خسائر في الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تفيد بورود بلاغ بسقوط سيارة ثلاجة في ترعة الشرقاوية.

بإخطار اللواء عبدالفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجه بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين سقوط سيارة ثلاجة أثناء وقوفها حيث انزلقت في الترعة، كما تبين عدم وجود أي أشخاص داخل السيارة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال السيارة، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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