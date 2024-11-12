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"الثقافة" تعلن بدء التقدم للدورة 29 لسمبوزيوم أسوان للنحت

08:17 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت

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أسوان - إيهاب عمران:

يبدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي في تلقّي طلبات فناني النحت على الجرانيت المصريين والأجانب للاشتراك في الدورة (29) الجديدة لسمبوزيوم أسوان الدولي للنحت، الذي يُقام خلال الفترة من 14 يناير إلى 22 فبراير 2025.

يتم تقديم الطلبات في الفترة من 13 إلى 30 نوفمبر الجاري من خلال استمارة التقدم على الرابط: اضغط هنا.

أو عبر البريد الإلكتروني: اضغط هنا.

أو تسليم الطلبات باليد بمقر صندوق التنمية الثقافية بساحة دار الأوبرا بالجزيرة.

على أن يلتزم الفنان المشارك بتقديم مجسم لفكرة العمل، بحيث لا يقل أكبر ضلع عن 25 سم، وبأي خامة مناسبة، على أن يكون حجم العمل عند تنفيذه لا يزيد عن (2) متر مكعب. كما يتم تقديم سيرة ذاتية وصور لثلاثة أعمال سابقة، وصورة من الرقم القومي، وصورة شخصية حديثة.

جدير بالذكر أن السيمبوزيوم يقيم ورشة لشباب النحاتين المصريين مصاحبة لفعاليات الدورة الجديدة على مدى الأسابيع الثلاثة الأخيرة من السمبوزيوم، بحيث لا يزيد حجم العمل لفنان الورشة عن (1) متر مكعب.

وسوف يتم إعلان أسماء المشاركين خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2024.

صندوق التنمية الثقافية سمبوزيوم أسوان للنحت دار الأوبرا بالجزيرة النحاتين المصريين النحت أسوان
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