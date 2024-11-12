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إصابات وانهيارات بـ 5 مباني.. حصيلة انفجار محول كهرباء سنترال أسيوط

07:29 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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    انهيار مبنى سنترال بني شقير وإصابة 4
  • عرض 5 صورة
    انهيار مبنى سنترال بني شقير وإصابة 4
  • عرض 5 صورة
    انهيار مبنى سنترال بني شقير وإصابة 4
  • عرض 5 صورة
    انهيار مبنى سنترال بني شقير وإصابة 4
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أسيوط- محمود عجمي:

ارتفع عدد المصابين في حادث انهيار مبنى سنترال قرية بني شقير بمركز منفلوط في أسيوط إلى 7 أشخاص، بعد انفجار محول كهرباء السنترال الذي تسبب في انهيارات جزئية بـ 4 منازل مجاورة.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد بوقوع الحادث.

انتقلت قوات الأمن والإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة أن انفجار محول الكهرباء أدى إلى انهيار مبنى السنترال، وتضرر أربعة منازل مجاورة جزئيًا.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من "محمود. ع" و"حسانين. ف. ع" و"محمد. ف" و"زايد. م. ع" و" آيات. م.ص" و " محمود . م . ص " و "حمدية. ع. ي".

تم نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.

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سنترال بني شقير انهيار مبنى منفلوط أسيوط
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