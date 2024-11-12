يخدم مليون مواطن.. محافظ المنيا يتفقد تطوير مكتب بريد منطقة الحبشي

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المنيا - جمال محمد:

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير مكتب بريد المنيا الرئيسي في حي وسط المدينة في منطقة الحبشي، الذي يمتد على مساحة 370 مترًا، ومقرر أن يقدم الخدمات البريدية لما يقرب من مليون عميل.

يأتي تطوير المشروع ضمن الخطة الاستراتيجية الشاملة للهيئة القومية للبريد، التي تهدف إلى تحديث جميع القطاعات ومكاتب البريد في مختلف المحافظات وتحقيق الميكنة الإلكترونية لخدماتها.

استمع المحافظ إلى شرح من مساعد المدير العام للتوزيع بمنطقة بريد المنيا، الذي أوضح أن المبنى يتكون من ستة أدوار، يضم الأول منها نوافذ خدمة مخصصة لذوي الهمم وغرفة تحتوي على ماكينة صراف آلي (ATM)، بينما يضم الدور الثاني 22 شباكًا لتقديم خدمات شاملة بنظام النداء الآلي. وتشمل الأدوار الأخرى المهام الإدارية، والمبنى مجهز بشبكات داخلية وتركيبات حديثة، ويعمل المكتب بفترتين صباحية ومسائية. كما يحتوي على جراج مجهز لتأمين السيارات الخاصة بالمكتب.

وأوضح المسؤول أن المكتب يضم فريق عمل مدرب لتقديم خدمات متطورة تشمل المعاملات الحكومية الإلكترونية، وصرف المعاشات، وخدمات التوفير، والتوصيل السريع، والحسابات الجارية، والتحويلات المالية، إضافة إلى خدمات مصر الرقمية مثل القيد العائلي وشهادات الميلاد والوفاة وبطاقات الرقم القومي.

كما يضم المبنى خزينة رئيسية محمية لخدمة 51 مكتب بريد في المحافظة والمناطق التابعة.

رافق المحافظ في جولته النائب علي بدوي، وعامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، وجرجس رؤوف مدير عام توزيع بريد المنيا، وعدد من القيادات التنفيذية.