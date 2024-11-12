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بالصورـ انهيار مبنى سنترال في أسيوط جراء انفجار محول كهرباء

04:38 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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    انهيار مبنى سنترال بني شقير وإصابة 4 (4)
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    انهيار مبنى سنترال بني شقير وإصابة 4 (5)
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    انهيار مبنى سنترال بني شقير وإصابة 4 (2)
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أسيوط ـ محمود عجمي :

أصيب 4 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في ، نتيجة انفجار محول كهرباء خاص بكابلات السنترال.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث ووجود مصابين، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز وسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث.

أظهرت المعاينة الأولية أن انفجار محول الكهرباء الداخلي بكابلات السنترال أدى إلى انهيار مبنى السنترال وانهيار جزئي في 4 منازل مجاورة.

وأسفر الحادث عن إصابة أربعة أشخاص هم: "محمود .ع"، و"حسانين .ف"، و"محمد .ف"، و"زايد .م".

تم نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي العلاج اللازم. وقد تم تحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة للتحقيق في ملابسات الحادث.

انهيار مبنى سنترال أسيوط انفجار محول كهرباء كابلات السنترال
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