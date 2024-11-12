مكافآت استثنائية وتشجيعية.. رئيس هيئة الرعاية الصحية يكرم الفريق الطبي بمستشفى رأس سدر - صور

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جنوب سيناء – رضا السيد:

كرم الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الفريق الطبي بمستشفى رأس سدر المركزي بمحافظة جنوب سيناء، الذي تعامل بحرفية وجودة عالية خلال حادث الوفد السياحي الروسي، الذين تعرضوا لحادث على الطريق الدولي، ونجحوا في إنقاذ 42 سائحًا.

جاء ذلك اليوم خلال جولة رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بمدينة رأس سدر، لمتابعة سير العمل في المنظومة، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة في المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور أيمن رخا، رئيس فرع الهيئة بجنوب سيناء.

وقال رئيس الهيئة، إن الأداء إكلينيكي داخل مستشفى رأس سدر المركزي بجنوب سيناء في التعامل مع كافة الطوارئ الصحية عالي المستوى، وظهر ذلك خلال التعامل مع حادث الفوج الروسي الذي حدث منذ أيام، واستطاعت الأطقم الطبية التعامل معهم حتى تماثوا جميعًا للشفاء، وذلك عقب الرعاية الطبية فائقة التميز التي جرى تقديمها، إضافة إلى التعامل النفسي مع المصابين من خلال الأطقم التي تتحدث باللغة الروسية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن ما حدث خلال التعامل مع حادث الفوج الروسي يدعو للفخر، مقدمًا الشكر لقيادات فرع الهيئة بجنوب سيناء، وإدارة مستشفى رأس سدر، والأطقم الطبية والإدارية بالمستشفى، مشيرًا إلى أن العاملون بهيئة الرعاية الصحية بكافة المنشآت يعدوا حاملي راية عودة الخدمات الصحية المصرية للصدارة كما كانت.

ووجه بصرف صرف مكافأة استثنائية للمتحدثين بالروسية من الأطقم الطبية في مستشفى رأس سدر، لدورهم في احتواء المصابين والتعامل معهم باحترافية، إضافة إلى مكافأة تشجيعية للعاملين في قسم الطوارئ بالمستشفى، وبعض المتميزين من الكوادر الطبية في المراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية.

وتضمنت الجولة زيارة مستشفى رأس سدر التخصصي، ومتابعة أقسام الطوارئ، العيادات الخارجية، الأقسام الداخلية، الرعايات المركزة، الحضانات، الأشعة، المعامل، العمليات، القسطرة، الكُلى، الصيدلية، الأسنان، والعلاج الطبيعي.

كما شملت الجول تفقد مركز طب الأسرة بالمدينة، ووحدتي طب أسرة رأس مسلة وأبوصويرة، واطلع على العيادات المختلفة، وخدمات الفحص الشامل، والعيادات التخصصية، والصيدليات، والطوارئ الأولية، والمعامل، واستمع إلى آراء المرضى والمقترحات من الأطقم الطبية والإدارية.

وأوضح أنه جرى تقديم أكثر من 30 ألف خدمة بمركز طب أسرة رأس سدر، و15 ألف خدمة بوحدة رأس مسلة، و35 ألف خدمة بوحدة أبوصويرة.







