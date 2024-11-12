"صقر 140".. تجربة عملية لإحباط هجوم إرهابى على مستودع بترول في قنا- صور

قنا- عبدالرحمن القرشي:

شهد الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، سيناريو محاكاة لمواجهة وإحباط هجوم إرهابى على مستودع بترول بقرية الجزايرية التابعة لمركز قنا، وذلك بالتعاون بين القوات المسلحة ومديرية الأمن والمحافظة وبمشاركة قوات الحراسات المشددة المتخصصة في تأمين وحماية الأهداف الحيوية ضمن الفعاليات الختامية لتدريبات مجابهة الأزمات والكوارث "صقر 140" بهدف تقييم الخطط الأمنية ومدى كفاءتها وقدرتها للتصدى لأى عمليات عدائية وإرهابية على المنشآت الحيوية واختبار مدى فاعلية التنسيق بين الجهات المعنية لمواجهة الظروف الأمنية الطارئة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء وليد سامى، مساعد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والعقيد أركان حرب حمدي هندى مساعد قائد القوات للتخطيط والتدريب، والعميد أركان حرب محمد صدقي الكومي المستشار العسكري لمحافظة قنا، وأحمد عبد الخالق مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة .

بدأ سيناريو المحاكاة باقتحام مجموعة من الإرهابيين للهدف وتم زرع عبوة متفجرة بجوار مدخل المستودع وفور تلقي البلاغ قامت قوات الحراسات المشددة باستعادة السيطرة على الموقع.

ومن جانبه أثنى محافظ قنا، علي كفاءة التدريب التي وصلت إليها قوات الأمن وتأمين الهدف الحيوي في أقل وقت بدون خسائر، مؤكدا على أهمية التدريب العملي المشترك "صقر 140" في صقل مهارات وخبرات قوات التأمين من ضباط وأفراد وكذلك رفع قدرات مديرى الأجهزة التنفيذية فى رفع حالات الاستعداد القصوى للعناصر التابعة لها والتنسيق بين الأجهزة المختلفة لمجابهة الأزمات والكوارث، مشيدًا بجهود قوات الدفاع الشعبى والعسكرى التي تعد أحد الركائز الهامة والحيوية فى إدارة الأزمات والكوارث ومجابهتها بطريقة علمية وعملية سليمة.

وأوضح اللواء وليد سامى، أن التخطيط الجيد يعد من أهم استراتيجية إدارة الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى أنه يساعد على إدارتها بالمبادرة وليس كرد فعل، ومن ثم تحقيق نسبة نجاح أعلى فى التعامل مع تلك الأزمات وتجنب الآثار السلبية الناتجة عنها، مشيداً بسرعة تحرك سيارات الحماية المدنية والإسعاف وقوات الشرطة والوصول للهدف، وهو ما ساعد جميع الأجهزة فى التعامل مع حالات الطوارئ، لافتا إلى أن تنفيذ مثل هذه السيناريوهات رسالة طمأنة للشعب المصري بأن الدولة قادرة على مواجهة أى طارئ وأننا نعمل جاهدين للحفاظ على أرواح وممتلكات الشعب، مؤكداً أن القوات المسلحة المصرية تعمل دائماً على مساعدة الشعب المصرى وتقديم الدعم له فى كل الظروف.

وعقب انتهاء سيناريو المحاكاة حرص محافظ قنا والقيادات الأمنية والعسكرية على مصافحة أفراد الشرطة والمجندين الذين قاموا بالتعامل الفعال مع الحدث.