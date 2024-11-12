مات يوم عيد ميلاده.. آخر ما كتبه ضحية حادث الطريق الزراعي بالمنوفية- صور

انفجار بني شقير في أسيوط.. قصة يوم لن يُنسى بسبب محول كهرباء (فيديو

المنوفية- أحمد الباهي:

خيمت حالة من الحزن على أهالي قرية الشهيد فكري التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، عقب وفاة شاب وإصابة صديقه في حادث مروع على الطريق الزراعي بين بركة السبع ومدينة طنطا أثناء ذهابهما للعمل.

عيد ميلاده اليوم

مصدر مقرب من الأسرة أوضح لـ مصراوي، أن الشاب يُدعى مصطفى مجاهد مصطفى بحيري مواليد اليوم 12 نوفمبر 1998، وكان يتلقى التهاني بمناسبة عيد ميلاده فضلاً عن سعيه للارتباط خلال الفترة المقبلة، حتى فوجئت أسرته وأقاربه وأصدقائه بوفاته ونقل صديق له كان يستقل معه دراجة نارية إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

آخر ما كتبه على صفحته بفيسبوك

وبدلاً من استكمال تهنئته بعيد ميلاده بدأ أصدقاؤه نعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الشاب نشر قبل يومين آخر تدوينة له كتب فيها: "افعل ما يحب الله، فُعطيك الله ما يحب"، وسبقه تدوينة قال فيها "وإن غبت يومًا يا صديقي وغابت الأخبار، فليكن الدعاء وصية بيننا"، وتسبب ذلك في حالة كبيرة من الحزن، معتبرين أن ما كتبه كأنها وصية أخيرة له.

قريته تستعد لتشييع جثمانه

في ذات السياق، تستعد قرية الشهيد فكري ببركة السبع لتشييع جثمان الفقيد، وذاعت المساجد خبر وفاته في انتظار وصول الجثمان، إذ تعمل أسرته على إنهاء تصاريح الدفن من المستشفى.

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