"كانوا رايحين الشغل".. مصرع شاب وإصابة صديقه في حادث على الطريق الزراعي بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

لقي شاب مصرعه وأصيب صديقه جراء وقوع حادث تصادم مروع على الطريق الزراعي بين محافظتي المنوفية والغربية أثناء توجههما للعمل في طنطا.

وأوضح مصدر أمني لمصراوي، أن الشاب المتوفى يُدعى "مصطفى مجاهد مصطفى بحيري" 26 عامًا، مقيم بقرية الشهيد فكري التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، ويعمل في إحدى شركات الأثاث المنزلي في طنطا، إذ يستقل دراجته النارية يوميًا مُتجهًا إلى عمله وبرفقته صديقه، وأثناء ذلك تعرض لحادث في الطريق ولقي مصرعه فور وصوله للمستشفى، فيما نُقل صديقه إلى غرفة العناية المركزة تحت إشراف الأطباء في محاولة لإنقاذ حياته.

هذا وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.