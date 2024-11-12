الأغاني أزعجت والده.. سيدة تقتل زوجها بالإسكندرية والمحكمة تعاقبها

الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة ربة منزل بالسجن المؤبد، لاتهامها بقتل زوجها طعنًا بسكين داخل الشقة سكنهما بمنطقة العامرية إثر مشاجرة بينهما بسبب إزعاج صوت الأغاني لوالده.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المنعم حسن الشناوي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد حسين مدين، والمستشار أحمد محمد مدكور، وسكرتير المحكمة فايز بيومى القطعانى.

ترجع وقائع القضية رقم 12072 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط القسم يفيد مقتل عامل بدائرة القسم.

كشفت التحقيقات وجود خلافات زوجية بين المتهمة "هـ.ص.غ" ربة منزل، وزوجها "ح.ص.ع" عامل، فيما يقيم معهما والد المجني عليه داخل شقة بمنطقة العامرية.

ووفقًا لأوراق القضية، عند عودة والد الزوج إلى المنزل شاهد المتهمة تقوم بتشغيل أغاني بصوت عال فسحب الفيشة من الكهرباء، ما أغضب المتهمة ونهرته بصوت عال.

وتسبب ذلك في حدوث مشاجرة بين المجني عليه وزوجته تعدى كل منهما على الآخر خلالها بالسب والضرب، واستلت على إثرها المتهمة سلاح أبيض "سكين" من المطبخ وسددت لزوجها طعنة أنهت حياته.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمة إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها المتقدم.