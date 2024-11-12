محافظ القليوبية: حملات للقضاء على ظاهرة النباشين ومداهمة أماكن تواجدهم

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولة بعد منتصف الليل، لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات بشارع بهتيم.

كما أجرى المحافظ جولة مفاجئة لمستشفى بهتيم المركزي بحي شرق شبرا الخيمة لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطن وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات العلاج وإجراءات الصرف والتأكد من الانضباط الإداري بالمستشفى.

بدأ المحافظ جولته بمتابعة أعمال النظافة بشارع بهتيم بحي شرق شبرا الخيمة، وخلال الجولة لاحظ وجود تراكمات قمامة بشارع بهتيم، موجها شركة نهضة مصر برفع جميع تراكمات القمامة في الحال.

وأشار عطية، إلى أن انتشار القمامة وعدم الالتزام بقواعد النظافة تمثل إساءة كبيرة للمظهر الجمالي والحضاري للحي، كما أن لها آثار سلبية على الصحة العامة والبيئة المحيطة؛ موجهاً بأهمية التعاون المثمر بين كافة الجهات والضرب بيد من حديد لمنع انتشار القمامة في شوارع المحافظة وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل، وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية حرصاً على سلامتهم، ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى، والاهتمام بتشجير الشوارع، والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الأرصفة الجانبية.

وخلال الجولة بشارع بهتيم وجه عطية بالقضاء على ظاهرة النبيشة من خلال رفع جميع الأشغال التابعة لديهم المتمركزة على الأرصفة بشارع بهتيم أمام مجمع المدارس.

وأكد محافظ القليوبية على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار حملات القضاء على ظاهرة النباشين ومداهمة أماكن تواجدهم، وإتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لعدم الإلتزام بقواعد النظافة حيث أنها تمثل إساءة كبيرة للمظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد مستشفى بهتيم المركزي لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات العلاج وإجراءات الصرف والتأكد من الانضباط الإداري بالمستشفى.