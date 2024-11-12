النيران أكلت كل المحتويات.. حريق يلتهم مخزن إسفنج في بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

نشب حريق هائل، في مخزن للإسفنج بأحد المنازل، بمدينة بني سويف، اليوم الثلاثاء، دون خسائر في الأرواح.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بتصاعد ألسنة النيران من مخزن للإسفنج، بالطابق الأول في منزل بشارع الدهشوري، بمدينة بني سويف، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

انتقل رجال الإطفاء إلى موقع الحريق، وجرت السيطرة على ألسنة النيران التي أتت على محتويات المخزن، دون خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق.