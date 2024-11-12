تواجه 3 اتهامات.. بدء التحقيقات مع الطبيبة وسام شعيب أمام نيابة كفر الدوار

البحيرة - أحمد نصرة:

بدأت نيابة مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع الطبيبة وسام شعيب في الاتهامات الموجهة إليها على خلفية نشرها مقطع فيديو مثير للجدل.

وقال هيثم عبد العزيز، محامي الطبيبة، إن النيابة وجهت لموكلته اتهامات منها: تكدير الأمن والسلم العام، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري، واستخدام ألفاظ سيئة.

وأوضح عبد العزيز في منشور على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن التحقيقات تجرى مع موكلته بطريقة محترمة تليق بالطبيبة، وفي انتظار قرار النيابة.

وأثارت الدكتورة وسام شعيب، طبيبة أمراض النساء والتوليد، الجدل بعد نشرها فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يتناول ما وصفته بحالات الحمل غير الشرعي.

الفيديو، الذي انتشر بسرعة، أثار ردود فعل متباينة بين الجمهور والمجتمع الطبي.في الفيديو، تحدثت الدكتورة وسام عن تزايد حالات الحمل غير الشرعي بين الفتيات، وأشارت إلى عدد من حالات الولادة الناتجة عن حمل سفاح، منها حالة لقاصر تبلغ من العمر 14 عامًا، وتحمل جنينًا في الشهر الثامن، وحالة أخرى لسيدة تؤجر شابًا لكتابة الجنين باسمه بعد الولادة، وواقعة لسيدة خانت زوجها مع شاب صغير، وصدر حكم بحبسها بعد تلبسها بعلاقة غير شرعية، وغيرها من الحالات.

وأعلنت النقابة العامة للأطباء، تلقيها شكاوى ضد طبيبة أمراض نساء وتوليد، تتهمها بنشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قامت خلالها بالتشهير بالمرضى، والحديث بألفاظ لا تليق، تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وأكدت النقابة أنها تواجه أي مخالفات لأعضائها في حال ثبوتها بكل حسم، وأن أي طبيب يخرج عن قواعد ولائحة آداب المهنة والأصول الطبية المستقر عليها والمعمول بها، يتم إحالته للتحقيق وللهيئة التأديبية؛ لتحديد العقوبة المستحقة عليه، والتي قد تصل إلى الشطب من جدول نقابة الأطباء ما يترتب عليه منعه من ممارسة مهنة الطب.

اقرأ أيضا:

بعد إثارتها للجدل.. القبض على الطبيبة وسام شعيب

بعد القبض عليها.. زوج الطبيبة وسام شعيب: لم تفشي أسرار المرضى سواء بذكر أسماء أو صفات

محامي الطبيبة وسام شعيب: لا نعلم الاتهامات التي ستوجه لها.. ولم تقصد التريند