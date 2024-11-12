إعلان تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المرحلة الإعدادية بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا، نتيجة انتخابات تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المديرية للعام الدراسي الحالي المرحلة (الإعدادية)، بحضور سمية عبدالفتاح مدير عام الشئون التنفيذية وسعيد حسن رئيس مجلس أمناء المحافظة وأحلام محمود موجه عام التربية الاجتماعية، والدكتور سيد مرزوق موجه أول المديرية ومحمود جابر مسئول الاتحادات الطلابية.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه تم انتخاب المكتب التنفيذي للمرحلة الإعدادية على النحو التالي: الطالب يوسف كرم صدقى مدرسة كوم البجا الإعدادية ادارة فرشوط التعليمية،منصب أمين اتحاد الطلاب ، والطالبة شروق ياسر عدلى مدرسة البنات الإعدادية بفرشوط ، منصب الأمين المساعد،

كما تم تنصيب الطالبة هبة سيد يوسف ، مدرسة على حسن للتعليم الأساسي إدارة الوقف التعليمية، منصب مقرر اللجنة الأجتماعية ، والطالبة رضوى عبدالغنى محمد ، مدرسة الإعدادية بنات إدارة قوص التعليمية، على منصب مقرر اللجنة العلمية ، الطالب وجيه أشرف نعيم ،مدرسة الشهيد خالد رجب إدارة قنا التعليمية، منصب مقرر اللجنة الفنية ، الطالب محمود مصطفى الضبع ، مدرسة العرب والنجاجرة إدارة الوقف التعليمية منصب مقرر اللجنة الثقافية ، والطالب موسى محمد عبدالمنعم مدرسة الخليفة الأول الإعدادية إدارة نجع حمادى مقرر اللجنة الرياضية.