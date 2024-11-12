بالصور ـ محافظ أسيوط يكرّم 66 طالبًا متفوقًا بمدرسة جمال عبد الناصر

أسيوط ـ محمود عجمي:

كرّم اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، 66 طالبًا وطالبة من المتفوقين في مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية المشتركة بقرية بني مر، مركز الفتح، وذلك بمنحهم مكافآت مالية تشجيعية تقديرًا لتفوقهم الدراسي وحصولهم على الدرجات النهائية في التقييم الشهري.

تأتي هذه المبادرة في إطار دعم المحافظ للمتفوقين في مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. وتندرج هذه الجولة ضمن سلسلة جولاته الميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية في المدارس الحكومية والرسمية، والتأكد من انتظامها.

رافق المحافظ في جولته عبد الرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة الفتح، ويسري كامل، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد حجرة المعلمين، حيث ناقش معهم شؤون التعليم والطلاب، واطلع على جداول الحصص الدراسية، موجهًا بإعادة توزيعها وتحديد المسؤوليات الإشرافية، كما تفقد بعض الفصول الدراسية، متمنيًا للطلاب المزيد من التفوق والنجاح، وحثهم على بذل الجهد في تحصيل العلم.

استمع المحافظ إلى شرح من وكيل المدرسة حول عدد الفصول الدراسية، الذي بلغ 21 فصلًا بإجمالي 934 طالبًا وطالبة. وفي ختام جولته، أكد المحافظ على أهمية تنمية قدرات الطلاب وفتح مجالات جديدة لاكتساب المعرفة، لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الوطن.