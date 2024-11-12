انتقام مروع من زوجة الأب.. حكاية مشهد هز قلوب المواطنين بالإسكندرية| فيديو وصور

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الإسكندرية – محمد عامر:

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية حبس ربة منزل لمدة 15 يومًا في واقعة فيديو الاعتداء على طفل رضيع بالضرب والرطم في الأرض عدة مرات في شارع الوزيري بحي العجمي.

كان اللواء حسن عطية مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد ورود بلاغ من شقيقين باعتداء زوجة والدهما على نجل أحدهما.

ووفقًا للبلاغ تعدت زوجة الأب على نجل ابن زوجها البالغ من العمر عام واحد في الشارع المشار إليه بمنطقة الدخيلة بالضرب عدة مرات ورطمه بالأرض أكثر من مرة.

وتداول مواطنون على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر زوجة الأب خلال تعديها بالضرب العنيف والمبرح على الطفل الرضيع ورطمه بالأرض في مشهد هز قلوب الجميع.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، ألقي القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بدافع الغيرة لعدم إنجابها أطفال.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وقررت النيابة العامة حبس المتهمة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الشروع في القتل.