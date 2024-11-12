للتأكد من صلاحية المياه.. لجنة حكومية تتابع محطات التحلية والمعالجة بجنوب سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرت لجنة مكونة من الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، ووزارة الإسكان، جولة تفقدية بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، للمرور على عدة محطات معالجة وتحلية المياه بالمدينة والتاكد من صلاحية المياه، والوقوف على مراحل التنفيذ بمشروعات التطوير الجارية في بعضها.

وتضمنت الجولة محطة معالجة الصرف الصحي التي تخضع حالياً لأعمال رفع كفاءتها، إضافة إلى محطة تحلية مياه دهب الجديدة، و التي جرى إنشاؤها لتلبية احتياجات السكان والسياح من المياه النظيفة، كما شملت الجولة المرور على محطة التحلية القديمة التي تشهد أعمال إحلال وتجديد.

وقال اللواء خالد مصطفى عزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إن هذه الأعمال تُنفّذ بجهود مكثفة لتحسين جودة خدمات المياه والصرف الصحي لمواطني المدينة وزائريها، وتسريع إنجاز المشاريع بما يعزز من استدامة الموارد المائية ويضمن توفير خدمات تلبي احتياجات المواطنين والسياح في المنطقة.