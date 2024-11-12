في زيارة مفاجئة.. محافظ أسيوط يحيل 7 أطباء بمستشفى القوصية المركزي للتحقيق

أسيوط ـ محمود عجمي:

قرر اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إحالة 7 أطباء بمستشفى القوصية المركزي للتحقيق، بعد تغيبهم عن النوبتجية المسائية، مما أدى إلى خلل في تقديم الخدمة الطبية للمرضى والمترددين على المستشفى.

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة قام بها المحافظ في الخامسة فجراً للاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة، وأثناء الزيارة، لاحظ عدم تواجد الأطباء، وبمراجعة دفاتر الحضور والانصراف، تبين تغيب 7 أطباء، مما دفعه لإحالتهم للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، مؤكداً على ضرورة انتظام الخدمات الصحية وفقاً للقوانين المنظمة.

كما تفقد المحافظ، عدة أقسام بالمستشفى، منها قسم الاستقبال والطوارئ وصيدلية المستشفى للاطمئنان على توافر الأدوية، بالإضافة إلى قسم الكلى الصناعي ووحدة معالجة المياه الخاصة به، حيث وجه بإدخال الحالات المنتظرة إلى القسم لحين تجهيز أجهزة الغسيل الكلوي.

وأكد أبو النصر، أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في منظومة العمل بكافة القطاعات، وخاصة القطاع الطبي، مشيراً إلى استمرار جولاته المفاجئة على المستشفيات لمتابعة انتظام العمل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي إهمال أو تقصير، مع مكافأة المتميزين في عملهم. وأكد على تقديم كل سبل الدعم للمستشفيات للنهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة.