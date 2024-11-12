تداول 19 ألف طن بضائع و999 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء - رضا السيد:

شهدت الموانئ البحرية التابعة لله‍يئة العامة للموانئ البحرية على مدار الـ 24 ساعة الماضية تداول 19 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و999 شاحنة و245 سيارة.

وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10سفن، وسجلت الموانئ وصول وسفر 1325 راكبا.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم، أن حركة الواردات تضمنت 7500 طن بضائع، و545 شاحنة و226 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11500طن بضائع، و454 شاحنة و19 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفن "بوسيدون اكسبريس، الحرية، ALCUDIA EXPRESS" ومغادرة السفينتين دليلة وأمل، وكان قد استقبل الميناء أمس السفينتين أمل ودليلة، ومغادرة السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس.

وشهد ميناء نويبع تداول 2500 طن بضائع، و 250 شاحنة خلال وصول وسفر السفن " سينا، أورو، آيلة" .