نهاية مأساوية.. مصرع شاب سقط من الدور الرابع بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي شاب مصرعه متأثرًا بإصابته عقب سقوطه من الطابق الرابع، بمدينة سوهاج، ونفت أسرته الشبهة الجنائية في الواقعة.

تلقى مأمور قسم شرطة أول سوهاج إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول "أحمد. س" 32 عامًا جثة هامدة، ادعاء سقوط من علو.

أفادت والدته "منى. م" 60 عامًا ربة منزل، وشقيقه "محمد" 35 عامًا صاحب محل، أنه أثناء تواجد المذكور بالمنزل وحال تواجده بشرفة الطابق الرابع اختل توازنه ما أدى لسقوطه أرضًا ووفاته، ونفيا الشبهة الجنائية.

فيما أفاد مفتش الصحة بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية؛ نتيجة كسر بقاع الجمجمة؛ لإصطدامه بجسم صلب.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.