جن وواقي ذكري متعفن.. منشورات طبيبة البحيرة وسام شعيب نصح وإرشاد أم بحث عن الترند؟

البحيرة - أحمد نصرة:

تصدرت الطبيبة وسام شعيب عناوين الأخبار مؤخرًا بعد نشرها فيديو مثير للجدل، وإلقاء الأجهزة الأمنية القبض عليها عقب اتهامها بانتهاك حق المرضى.

ولكن هل هذا الفيديو هو الحادثة الوحيدة من نوعها؟ فقد كشفت جولة سريعة على صفحتها على فيسبوك عن سلسلة من المنشورات التي تتناول قضايا حساسة تتعلق بصحة المرأة، مما يطرح تساؤلات حول أهدافها من نشر هذه المحتويات.

جن في الرحم

كتبت الطبيبة وسام في منشور سابق لها عن حالة حضرت إلى عيادتها "وشها أبيض كأن مفيش في جسمها نقطة دم" وتشكو من نزيف مستمر منذ 6 أشهر، وعندما سألتها عن تناولها أي علاج أجابت لا يا دكتورة أنا مكشفتش أصلا.. أصل أخو جوزي راجل شيخ ويعرف ربنا كويس لما اشتكتله من موضوع النزيف حط إيده علي بطني وقالي إن فيه جن ساكن جوه الرحم بتاعي وعايزني أنزف طول الوقت علشان جوزي ميقربش مني، وعملت زار أكثر من مرة وبرضو الجن مطلعش ولما تعبت أوي قولت أجي أكشف، متابعة: (الحالة بعد الكشف معاها كمية أورام ليفية متعددة أصغرها 6*7 سم ولما عملتلها صورة دم طلعت الأنيميا 6).

واقي ذكري متعفن:

وفي منشور آخر مثير للجدل كتبت الطبيبة وسام شعيب عن مريضة أخرى: كانت تشتكي من عدوى مهبلية منذ 6 أشهر، وكشفت أنها بعد الفحص: "لقيت جواها واقي ذكري متعفن بقاله شهور في المهبل وهو ده سبب العدوي، أرجوكم مفيش علاج نسا من غير فحص كامل مفيش علاج شفوي".

أنا مش جوزها

وكتب في منشور آخر: "حالة جايالي في النبطشية عندها نزيف مهبلي شديد بسبب إجهاض وهندخلها العمليات، الراجل إللي معاها أنا افتكرته زوجها فبقوله انزل اتبرع لها بالدم علشان هنحتاج لها كيسين دم، قالي اتبرع ليه؟ انا مش جوزها دا انا سواق التوكتوك اللي جايبها المستشفى".

"واحنا طالعين العمليات لقيته بيبوس راسها فبقوله إيه قلة الأدب دي سواق التوكتوك بيبوسك ليه، قالتلي ده جوزي بس هو قالك كده علشان مكنش عايز يتبرعلي بالدم خايف علي نفسه".

كرهت بنتي

وكتبت طبية فيديو الإجهاض في منشور آخر: حالة جاية بتولد طبيعي دخلناها كشك الولادة (حمل أول مرة بكرية يعني) بنقلعها العباية بتاعتها، لقيت آثار ضرب على رجليها بطريقة بشعة كل رجليها تقريبا لونها أزرق فيسألها من إيه ده؟؟ قالتلى جوزي كان بيضربني طول فترة الحمل

ليه يا ماما؟؟؟ علشان كنت بطلب منه فلوس اروح أتابع الحمل وهو مكنش بيوافق".

وتابعت أول ما ولدناها والبيبي بدأت تعيط، لقيت الست عمالة تسد في ودنها وتقولي مش عايزة أسمع صوتها أنا بكرهها علشان هي السبب إني انضرب طول الفتره اللي فاتت.. على فكرة اللي كانت بتولد ديه عندها 18 سنة (طفلة يعني)".

عايزة اتطلق

والدة قبل كده 3 مرات قيصري والعيال يدوبك بيتولدوا وبيموتوا لانهم بينزلوا بعيوب خلقية وفشل في نخاع العظم بعد تحاليل كتير واشعات تكتشف ان علشان هي وجوزها قرايب فالعيال بتنزل مشوهة، فقرروا يعملوا حقن مجهري بتعديل الجينات، وفعلا الحقن المجهري نجح لكن يشاء القدر إنها بعد الشهر الرابع يتوقف نبض الجنين فجأه وتيجي علشان تنزله، سألتها ليه مصممة عليه؟؟ إنتي لو اتجوزتي واحد تاني هتخلفي عيال سليمة وهو كذلك لو اتجوز واحده تانية هيجيب عيال سليمة، قالتلي يا دكتوره أنا عايزة اتطلق من زمان بس أهلي اللي غاصبين عليا، جواز القرايب مصايب.

عقب استعراض بعض منشورات الطبيبة وسام شعيب، يبقى التساؤل ، هل كانت تقصد من وراء ذلك الشهرة والترند أم كانت توجه رسائل لتنبيه المجتمع سعيًا للنصيحة والإرشاد.

وألقت أجهزة الأمن القبض على الطبيبة وسام شعيب، صاحبة واقعة الفيديو المثير للجدل، المعروف إعلاميًا بفضح أسرار المرضى، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية، وفق ما نقله الإعلامي عمرو أديب على الهواء عن مصدر أمني، لم يسمه.

وأثارت الدكتورة وسام شعيب، طبيبة أمراض النساء والتوليد، الجدل بعد نشرها فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يتناول ما وصفته بحالات الحمل غير الشرعي. الفيديو، الذي انتشر بسرعة، أثار ردود فعل متباينة بين الجمهور والمجتمع الطبي.

في الفيديو، تحدثت الدكتورة وسام عن تزايد حالات الحمل غير الشرعي بين الفتيات، وأشارت إلى عدد من حالات الولادة الناتجة عن حمل سفاح، منها حالة لقاصر تبلغ من العمر 14 عامًا، وتحمل جنينًا في الشهر الثامن، وحالة أخرى لسيدة تؤجر شابًا لكتابة الجنين باسمه بعد الولادة، وواقعة لسيدة خانت زوجها مع شاب صغير، وصدر حكم بحبسها بعد تلبسها بعلاقة غير شرعية، وغيرها من الحالات.

وأعلنت النقابة العامة للأطباء، تلقيها شكاوى ضد طبيبة أمراض نساء وتوليد، تتهمها بنشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قامت خلالها بالتشهير بالمرضى، والحديث بألفاظ لا تليق، تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وأكدت النقابة، في بيان اليوم، أنها أحالت الشكاوى المقدمة ضد الطبيبة، إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق فيها، مشددة على استنكارها لأي أفعال فردية، من شأنها الإساءة للمريض والمهنة معا.

وأكدت النقابة أنها تواجه أي مخالفات لأعضائها في حال ثبوتها بكل حسم، وأن أي طبيب يخرج عن قواعد ولائحة آداب المهنة والأصول الطبية المستقر عليها والمعمول بها، يتم إحالته للتحقيق وللهيئة التأديبية؛ لتحديد العقوبة المستحقة عليه، والتي قد تصل إلى الشطب من جدول نقابة الأطباء ما يترتب عليه منعه من ممارسة مهنة الطب.

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