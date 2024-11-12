محامي الطبيبة وسام شعيب: لا نعلم الاتهامات التي ستوجه لها.. ولم تقصد التريند

البحيرة - أحمد نصرة:

أكد هيثم عبد العزيز، محامي الطبيبة وسام شعيب، أن موكلته موجودة الآن بالفعل داخل مركز شرطة كفر الدوار، تنتظر العرض على النيابة العامة بعد إلقاء القبض عليها أمس الاثنين.

وأضاف عبد العزيز في منشور له عبر صفحته الشخصية "فيسبوك"، أنه غير معروف حتى الآن الاتهامات التي ستوجه للطبيبة وسام شعيب.

وتابع: "أرى كمحاميها أنها لم تفش أسرار المرضي، إذ أنها لم تذكر أسماء أحد أو تنشر صور لهم، خانها التعبير في بعض الألفاظ لكننا جميعا نختلف في التعبير عن آراءنا".

وأوضح: "أن هدفها ما كان إلا النصح والإرشاد لبعض الوقائع التي نراها في الجانب العملي في حياتنا اليوميه بصفتنا قد نتشابه ونتقابل في بعض المشاكل التي نراها ونسمعها يوميا".

وأكد: "أما عن التريند والشهرة فأولًا من منا لا يرغب في الشهرة ويبحث عنها، وتقابلنا مع وقائع كثيرة، لكن أرى أنها لم تكن تقصدها حقا".

واختتم قائلًا: "أسأل الله أن يقف معها فهي من الشخصيات المحترمة جدا وزوجة لطبيب محترم جميعا نعرفه ونبجله، وننتظر نتيجه التحقيقات وقرار النيابة العامة في ذلك الأمر".