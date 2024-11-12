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السيطرة على حريق داخل بعض المحلات بدير مارجرجس بالأقصر- صور

06:53 ص الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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    حريق داخل بعض المحلات بدير مارجرجس
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كتب: محمد فتحي:

تمكن رجال الحماية المدنية في مديرية أمن الأقصر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق محدود نشب في عدد من المحلات المنصوبة بدير مارجرجس بالرزيقات في الأقصر.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في الأقصر، بلاغا من غرفة العمليات والطوارئ المقامة بدير مارجرجس، يفيد باندلاع النيران في عدد من المحال التجارية بمنطقة الدير.

على الفور انتقلت سيارات الإطفاء لموقع الحريق، إذ تبين من المعاينة الأولية، أن النيران التهمت عددا محدودا من بعض المحلات، وتمت السيطرة عليها دون مصابين أو خسائر بشرية.

تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حريق دير مارجرجس الأقصر دير مارجرجس النيابة العامة أمن الأقصر
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