بعد القبض عليها.. زوج وسام شعيب مدافعًا عنها: لم تذكرأسرار المرضى

البحيرة- أحمد نصرة:

كشف الدكتور مصطفى درويش، زوج الطبيبة وسام شعيب، عن موقف زوجته، بعد القبض عليها في البحيرة، على خلفية مقطع فيديو صادم نشرته على صفحتها الشخصية "فيسبوك".

قال "درويش" في تصريحات خاصة لمصراوي، إن زوجته متواجدة منذ الساعة 11 مساء أمس الاثنين، في مركز شرطة كفر الدوار، لافتا إلى أنها تتعامل معاملة جيدة داخل المركز، إذ أن هناك تفهمًا لحسن نيتها، قائلا: "ننتظر عرضها على النيابة صباح اليوم الثلاثاء".

وردًا على الاتهامات التي وجهها البعض لزوجته أنها تعمدت إثارة الرأي العام بتصريحات صادمة لركوب الترند وتحقيق أرباح، قال الزوج، إن الصفحة التي نشرت الفيديو عليها هي صفحة شخصية، وليست تجارية ولا يوجد تفعيل أرباح عليها.

وأضاف أن زوجته نشرت الفيديو بدافع تحقيق الصالح العام لكي تنتبه الأسر إلى بناتها، لافتا إلى أنها لم تخرج عن أخلاقيات المهنة كما يدعي البعض، إذ أنها لم تفشي أسرار مرضاها سواء بذكر أسماء أو صفات يمكن أن يستدل عليهن بها.

وتابع: "الدكتورة وسام كثيرًا ما كنت أجدها تعود إلى المنزل مهمومة بعد تعرضها لحالات مثل التي روت عنها، إذ كانت دائمًا ما تتحدث معي وتبدي قلقها من تزايد معدلاتها، فخرجت وتحدثت في الفيديو لتحذر الأسر من منطلق حبها لهذا البلد، وانحازت لضميرها واختارت المواجهة حتى ولو كانت صادمة بدلًا من أن تدفن رأسها في الرمال".

وقال: "الدكتورة وسام زوجتي الغاليه فعلت الصواب، وأنا معها للنهاية، وربنا يعلم ما فعلته ونيتها الطيبة".