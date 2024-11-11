انطلاق فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان طيبة الدولي للفنون في أسوان (صور)

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أسوان - إيهاب عمران:

شهدت مدينة أسوان مساء اليوم الاثنين انطلاق فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان طيبة الدولي للفنون التلقائية ومسرح الطفل، والتي تستمر حتى الخامس عشر من نوفمبر.

أقيم حفل الافتتاح على مسرح فوزي فوزي المطل على نهر النيل، حيث شمل فقرات مميزة من عروض الفنون الشعبية، واستعراضًا لبرنامج المهرجان المتنوع، الذي يتضمن عروضًا مسرحية وورشًا فنية وأنشطة ومعارض للفنون التشكيلية.

أعربت الدكتورة هنا مركم، رئيسة المهرجان، عن سعادتها وسعادة اللجنة المنظمة والضيوف العرب باستمرار إقامة المهرجان في أسوان، مشيدة بكرم الضيافة والود الذي يتسم به أهالي المدينة، الذين يرحبون بالزوار بابتسامات دائمة.