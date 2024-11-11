محافظ أسوان يستقبل حرم رئيس جمهورية صربيا بمطار أسوان الدولي

أسوان - إيهاب عمران:

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، السيدة تامارا فوتشيتش، حرم رئيس جمهورية صربيا، في مطار أسوان الدولي، وذلك بحضور الدكتورة هدى يسى، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، واللواء وائل شلتوت، نائب مدير المطار.

ورحب محافظ أسوان بحرم رئيس صربيا، مثنيًا على زيارتها لأسوان "عروس الشتاء" وحرصها على حضور فعاليات الدورة 27 لمؤتمر ومعرض الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي، الذي تنطلق فعالياته غدًا تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير أحمد أبو الغيط.

وأكد اللواء إسماعيل كمال أن أسوان، باعتبارها عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية وفقًا لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاهزة لاستضافة المؤتمرات والمهرجانات، خاصة في موسم الشتاء الذي يشهد إقبالاً متزايدًا من السياح والزوار من مختلف دول العالم للاستمتاع بالمناظر الطبيعية والطقس المعتدل الذي تشتهر به المنطقة.