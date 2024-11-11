ارتفاع أعداد المتوفين في حادث الطريق الحر بالقليوبية إلى شخصين وإصابة 9 آخرين

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

ارتفعت حصيلة حادث انقلاب ميكروباص على طريق "شبرا - بنها" الحر بمحافظة القليوبية إلى مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين، إثر الحادث الذي وقع صباح اليوم.

تم إخطار اللواء عبدالفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وتوجهت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج. فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتمثلت قائمة المصابين في كل من:

مصطفى جودة عراقي إسماعيل (52 عامًا)، نجار مسلح من منشية النور، مصاب بكسر في الذراع الأيمن.

عبدالله عبدالفتاح رمضان (58 عامًا)، نجار مسلح من منشية النور بنها، مصاب بكسر متفرّق في الجسم.

رفعت خليفة محمد أبو الغيط (75 عامًا)، حداد مسلح من كفر الحمام مركز بنها، مصاب بكسر في الجسم.

وائل شحاتة السيد حمدي (42 عامًا)، نجار مسلح من كفر الحمام.

طارق محمد إبراهيم سعد (33 عامًا)، نجار مسلح من نفس المنطقة.

رفعت بدير إبراهيم (54 عامًا)، نجار مسلح من الحرس الوطني بنها.

السيد عبدالله السيد (53 عامًا)، نجار من منشية النور.

صلاح مجاهد مرزوق (51 عامًا)، نجار من منشية النور.

أحمد رضا جودة (32 عامًا)، نجار مسلح من نفس المنطقة.

فصيح عبدالرحمن سيف (53 عامًا)، نجار مسلح من عزبة أبو مرعي، مصاب بكدمات وسحجات.

يجري حالياً متابعة حالة المصابين داخل المستشفى، بينما تجمع أقاربهم للاطمئنان على سلامتهم. وتم رفع آثار الحادث، فيما تواصل الجهات المعنية التحقيق في الواقعة.

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