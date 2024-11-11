محافظ الدقهلية يعلن إنشاء منطقة صناعية جديدة في تمى الأمديد على 18 فدانًا

الدقهلية - رامي محمود:

تفقد المحاسب عصام حجاج، مدير عام الإنتاج والشؤون الاقتصادية والاستثمار بمحافظة الدقهلية، موقع إنشاء المنطقة الصناعية الجديدة بمدينة تمى الأمديد، التي تمتد على مساحة تُقدر بحوالي 18 فدانًا.

الزيارة جاءت لمتابعة أعمال التنقيب والحفائر التي تقوم بها الهيئة العامة للآثار تحت إشراف وزارة الآثار، بهدف إخراج المنطقة من الحظر الأثري تمهيدًا لاستخدامها في إقامة المنطقة الصناعية.

وأوضح حجاج أن الهدف من الزيارة هو متابعة سير العمل في التنقيب، الذي تم الانتهاء منه على مساحة تُقدر بنحو 4 فدادين، بينما تجري الأعمال حاليًا على المساحة المتبقية التي تبلغ حوالي 14 فدانًا.

وأضاف أن إنشاء هذه المنطقة الصناعية سيشكل إضافة كبيرة لصناعة الدقهلية، وسيسهم في جذب الاستثمارات الصناعية وتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج المحلي لتغطية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات.

من جانبه، أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن المنطقة الصناعية الجديدة تعد خطوة هامة في إطار التوسع في إنشاء المناطق الصناعية بالمحافظة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.

وأشار مرزوق إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتقديم الدعم للمستثمرين الصناعيين في هذه المناطق، تطبيقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما أوضح أن المحافظة تعمل على التنسيق مع الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لتخطيط المنطقة الجديدة وترفيقها، تمهيدًا لطرحها على المستثمرين.