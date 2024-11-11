العثور على جثة شخص متحللة داخل منزله في الدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

عثرت عدد من الأهالي في شارع المستشفى العام بمدينة المنصورة على جثة شخص في العقد السادس من عمره في حالة تحلل كامل، حيث كان يعيش بمفرده ويعاني من عدة أمراض مزمنة.

وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء دكتور حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة حول انبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية في نطاق قسم أول المنصورة.

على الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث القسم بقيادة المقدم عبد الحميد الشوري، رئيس المباحث، إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن الجثة لشخص يدعى محمد عرفات أبو السعود الهواري، 58 عامًا، مقيم بالمنصورة.

وأوضحت التحريات أن المتوفى كان يقيم بمفرده في الشقة ولم يظهر منذ حوالي 5 أيام، وكان يعاني من أمراض مزمنة. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تم إخطار النيابة العامة للتحقيق.