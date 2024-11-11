سيارات متنقلة تجوب الأحياء.. كرتونة البيض بـ 150 جنيها في الإسكندرية (صور)

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الإسكندرية – محمد عامر:

أطلق الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، قافلة السيارات المتنقلة التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة "القطاع الشمالي"، والمحملة بالدفعة الأولى لبيع بيض المائدة بسعر 150 جنيهًا للكرتونة، والمقرر توزيعها على مستوى الأحياء.

وأشار المحافظ إلى استمرار جهود الدولة لدعم استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية، مثمنًا دور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأوضح خالد أن المحافظة بأجهزتها التنفيذية حريصة على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية لجميع المبادرات التي من شأنها تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد المحافظ دعم المناطق الأكثر احتياجًا بنطاق المحافظة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، لتحقيق الاستقرار في الأسعار وتوفير السلع بأسعار مناسبة