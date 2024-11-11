وفقاً لتصنيف شنغهاي.. جامعة الزقازيق الأولى محلياً في الزراعة والطب البيطري والهندسة والتكنولوجيا الطبية

الشرقية – مصراوي:

أظهر تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية لعام 2024، تقدم جامعة الزقازيق محلياً وعالمياً، إذ جاءت الجامعة ضمن أفضل 700 جامعة عالمياً في التصنيف الإجمالي، ومن أفضل 51 جامعة عالمياً في مجال العلوم الزراعية والبيطرية، وشهد هذا التصنيف ظهور الجامعات المصرية في 5 تخصصات أساسية، وهي العلوم الطبيعية، والعلوم الحياتية، والعلوم الطبية، والعلوم الهندسية، والعلوم الاجتماعية، وتخصصاتها الفرعية المختلفة.

أعلن الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، أن الجامعة قد حققت تميزاً جديداً في التصنيف الصيني شنغهاي للمواد الأكاديمية (GRAS) حيث ظهرت في العديد من المواد الأكاديمية هذا العام وهي (الطاقة والعلوم الهندسية - العلوم الزراعية – العلوم البيطرية-التكنولوجيا الحيوية- الصيدلة والعلوم الصيدلانية) مقارنة بالعام الماضي، إذ تصدرت الجامعة المركز الأول محليًا في مجال العلوم الزراعية وجاءت في المركز 51 عالمياً، والمركز الأول محلياً في مجال العلوم البيطرية وفي المركز 51 عالمياً.

أشاد رئيس الجامعة، بالإنجاز المُحقق، وحصول الجامعة على ترتيب عالمي متميز في التصنيف الصيني شنغهاي، مشيداً بالجهود المبذولة والخطوات التي تتخذها الجامعة نحو الارتقاء بالمستوى البحثي والأكاديمي بهدف تحقيق مستوى عالي من التميز والريادة الإقليمية والدولية، تأكيداً على أهمية البحث العلمي ودوره في تقدم ورقي المجتمعات الحديثة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

في السياق ذاته، أكد الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، اهتمام الجامعة بالبحث العلمي وتوفير كافة سبل الدعم للباحثين في إطار استراتيجيات وخطط بحثية واضحة، مشيراً إلى حصول الجامعة على مراكز متميزة بين الجامعات المصرية والعالمية وفق التخصصات المختلفة حيث جاءت نتائجها كالتالي: في مجال العلوم الزراعية تصدرت المرتبة الأولى محليا و 51عالميًا وفي العلوم الطبيعية، حققت المرتبة (301-400) عالمياً.

وأضاف الببلاوي أن الجامعة حققت في التخصصات الفرعية للعلوم الهندسية المراكز التالية: مجال الهندسة الميكانيكية، تصدرت الجامعة المركز الأول محليا، و(201- 300) عالميًا، وفي مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونية، جاءت في المركز (401- 500) عالميًا، وفي مجال هندسة علوم الحاسب حصلت الجامعة على المركز الثاني محليا، و(401- 500) عالميًا، وتصدرت في مجال الهندسة المدنية المركز الأول محليا و(201-300) عالميًا، وفي مجال علوم وهندسة الطاقة جاءت في المرتبة (301-400) عالميًا، والثاني محليا، وفي مجال العلوم الزراعية ، تصدرت المرتبة 51 عالميًّا والأولى محليا، وفي العلوم البيطرية، حصدت المركز الأول محلياً، و51 عالميًا.

وفي مجال العلوم الطبية تميزت في مجال التكنولوجيا الطبية حيث جاءت في المرتبة (301 -400) عالميًا والأولى محليا، وفي مجال العلوم الصيدلانية جاءت في المرتبة (201-300)عالميًا والثاني محليا.

أشارت الدكتورة نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة لتطوير الأداء والتصنيف الدولي، إلى أن تصنيف شنغهاي للمواد الأكاديمية لعام 2024 يعتمد على خمسة مؤشرات رئيسية حيث يقوم بتصنيف الجامعات في المواد الأكاديمية المختلفة، والذي يشمل ترتيب أفضل 5000 جامعة على مستوى العالم، ويعتمد التصنيف الصيني في تقييمه على خمسة معايير رئيسية، وهي الأبحاث المنشورة في مجلات الربع الأول Q1 ومعدل الاستشهاد النوعي لكل فرع ونسبة الأبحاث المنشورة بالمشاركة مع باحثين دوليين في مجالات التصنيف المختلفة، وعدد الأبحاث المنشورة في أفضل المجلات والمؤتمرات الدولية، وعدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز دولية في هذا المجال.

وأضاف الدكتور أحمد عسكورة مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي، أن تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية بدأ يدرج الجامعات على مستوى العالم على أساس التخصصات العلمية منذ 2009 وفي التخصصات الأساسية وهي: العلوم الطبية، الهندسة، العلوم الحياتية، العلوم الطبيعية، العلوم الاجتماعية، و55 تخصصًا فرعيًا، ويعتمد على قياس مخرجات البحث، وتأثير البحث والتعاون الدولي وجودة الأبحاث والجوائز الأكاديمية الدولية.

وأشار الدكتور محمد لطفي مدير وحدة التصنيف الدولي بالجامعة، إلى أن تقدم الجامعة في مؤشرات تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية، يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها الدعم الذي تقدمه الجامعة للباحثين بمختلف درجاتهم العلمية، للنشر في المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المتميزة التي تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليًّا.