ضربه بالرصاص وأحرق جثته.. 10 سنوات سجن لقَاتل صديقه بالفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

قضت محكمة جنايات الفيوم، الدائرة "السادسة"، يوم الإثنين، بالسجن المشدد 10 سنوات مع الشغل، بحق عبد الرحمن سيد، بعد إدانته بقتل صديقه هاني عبد الغفار محمد، بإطلاق النار عليه ثم إشعال النار في جسده.

ترجع وقائع الحادث إلى العاشر من فبراير الماضي، حين تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا عن مقتل شخص في قرية الناصرية بمركز الفيوم، إثر إطلاق النار عليه وإضرام النار في جسده. حيث أكد فريق البحث الجنائي بقيادة العقيد معتز اللواج، مفتش مباحث المركز، أن المتهم هدد المجني عليه بالقتل بسبب خلافات جيرة، ثم تربص له أثناء عودته من عمله، وأطلق عليه النار من بندقية خرطوش، مما أسفر عن إصابته في منطقة أسفل الصدر، وتسبب في تهتك بالكبد والأمعاء.

بعد أن تأكد من وفاته، قام المتهم بإضرام النيران في جسده باستخدام مادة سريعة الاشتعال كان قد حملها.

تمكن رجال الشرطة من القبض على المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة. وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات، ثم تمت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.