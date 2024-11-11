إحالة أوراق عامل إلى المفتي لإعدامه بعد إدانته بقتل مسنة وسرقتها في أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أحالت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الإثنين، أوراق عامل إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بعد إدانته بقتل سيدة مسنة وسرقة حلقها الذهبي، ثم إلقاء جثتها في بئر صرف صحي داخل منزلها بقرية باقور بمركز أبوتيج. وحددت المحكمة جلسة 7 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وحسين إبراهيم محمد، وبحضور وكيل النائب العام عمرو أبو سديرة، وأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود وقائع القضية رقم 4948 لسنة 2024 جنايات مركز أبوتيج إلى تلقي بلاغ من مركز الشرطة بالعثور على جثة سيدة مسنة داخل بئر صرف صحي بمنزلها في قرية باقور.

انتقل رئيس مباحث مركز شرطة أبوتيج إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الضحية تُدعى "فتحية. أ. م"، وتبلغ من العمر 65 عامًا، وقد تعرضت لعدة طعنات. وبناءً على توجيهات مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، تم وضع خطة بحث لكشف غموض الحادث وتحديد الجاني.

أظهرت التحريات أن المتهم "شعبان. ع. م"، 28 عامًا، عامل، قد عقد العزم على قتل المجني عليها بدافع الانتقام، بعد أن اشتكت له والدته بسبب طرقه باب منزلها في وقت متأخر من الليل.

في يوم الحادث، تربص المتهم بالمجني عليها في مسكنه المقابل لمنزلها، وعندما حضرت، نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى قيام المتهم بطعنها عدة مرات بسكين كان بحوزته، مما أدى إلى وفاتها. ثم قام بنزع القرط الذهبي من أذنها، وألقى جثتها في بئر صرف صحي جاف داخل منزلها، وأعاد تغطية البئر ووضع الطوب عليه لإخفاء الجريمة، قبل أن يفر هاربًا.