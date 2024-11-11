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مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في انقلاب ميكروباص على الطريق الحر بالقليوبية

07:30 م الإثنين 11 نوفمبر 2024

حادث انقلاب ميكروباص

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي شخص مصرعه وأُصيب 7 آخرون في حادث انقلاب ميكروباص بطريق "شبرا – بنها" الحر في محافظة القليوبية.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج، وتم رفع آثار الحادث، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بمنطقة مفارق الزقازيق على طريق "شبرا – بنها" الحر، في اتجاه بنها.

انتقلت على الفور الأجهزة المعنية، وتم الدفع بـ 9 سيارات إسعاف. وتبين إصابة 7 أشخاص ووفاة شخص واحد، ونُقلت الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

انقلاب ميكروباص الطريق الحر مستشفى بنها الجامعي
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