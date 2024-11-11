مصرع مدرس وزوجته في تصادم ميكروباص وموتوسيكل بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

لقي معلم وزوجته مصرعهما مساء اليوم الاثنين، إثر اصطدام ميكروباص بدراجة بخارية أثناء سيرهما بطريق كورنيش النيل بحي جنوب مدينة المنيا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص ودراجة بخارية، ووجود حالتي وفاة.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين مصرع زوجين وهما: "علي سيد علي" (44 سنة)، معلم، وزوجته "شيماء مخلوف أحمد" (39 سنة)، معلمة، ويقيمان بحي جنوب المدينة، إثر إصابتهما بكسور وجروح متفرقة في الجسم.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم التحفظ على السيارة وسائقها.