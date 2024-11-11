الإسماعيلية تستضيف ملتقى التوظيف الخامس للشركات الصينية العاملة في مصر

الإسماعيلية - مصراوي:

استقبل الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، خلال مشاركته في افتتاح ملتقى التوظيف الخامس للشركات الصينية العاملة في مصر.

نظّم معهد كونفوشيوس بالجامعة الملتقى بالتعاون مع السفارة الصينية بالقاهرة والغرفة التجارية الصينية بمصر، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، وبإشراف الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسن رجب، المدير التنفيذي المصري لمعهد كونفوشيوس، وما وينبو، المدير التنفيذي الصيني.

بدأت الفعاليات بعزف السلام الوطني لمصر والصين. وخلال كلمته، أشاد اللواء أكرم جلال بجامعة قناة السويس، مشيرًا إلى دورها الرائد في التعاون الدولي، ووصف معهد كونفوشيوس بأنه منارة لنشر الثقافة الصينية. وعبّر عن قوة العلاقات المصرية الصينية التي تعززت بزيارته للصين عام 2010، داعيًا الطلاب للاستفادة من الملتقى كفرصة مميزة، مشيرًا إلى أن العالم يتجه نحو الشرق والصين تحديدًا.

من جهته، أكد الدكتور ناصر مندور أن العلاقات بين البلدين تعيش أفضل حالاتها، موضحًا أهمية التعاون في المجالات العلمية والبحثية. وأعلن عن خطة الجامعة لإنشاء مركز للدراسات الصينية لتعميق التعاون الثنائي، لافتًا إلى أن الجامعة تضم عدة مؤسسات مشتركة مثل معهد كونفوشيوس والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية. اختتم الدكتور مندور كلمته بشكر المحافظ والسفارة الصينية لدعم الملتقى، متمنيًا نجاح الطلاب في تحقيق فرص عمل مميزة.

حضر الملتقى وفد صيني بقيادة جانج هواشينج، المستشار العلمي والتكنولوجي بسفارة الصين، ورئيس الغرفة التجارية الصينية، وعدد من القيادات الجامعية. وتحدث جانج عن لقاء الرئيسين المصري والصيني في قمة بريكس الأخيرة بروسيا، مؤكدًا رغبة البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي. وأوضح أن الصين تشغل نحو 100 شركة في مصر توفر 70 ألف فرصة عمل.

وأشار الدكتور حسن رجب إلى مشاركة 20 شركة صينية في الملتقى وتقديمها أكثر من 250 فرصة عمل في مجالات متعددة كالترجمة والهندسة والتجارة، مؤكّدًا دور معهد كونفوشيوس في دعم التنمية بإقليم القناة.