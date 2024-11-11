بعد حادثة طبيب بورسعيد.. كيف يمكننا تجنب حوادث "الأسانسير"؟

بوسعيد - طارق الرفاعي:

لقي طبيب مصرعه سقوطًا من باب مصعد في الطابق الخامس داخل أحد الأبراج السكنية بمنطقة أرض الجولف في بورسعيد، في حادثة أعادت الجدل حول أهمية صيانة المصاعد الكهربائية ومراقبة سلامتها في مصر.

"لم يكن المصعد في الطابق المفترض بينما كان قفل الآمان الذي يمنع فتح الباب غير مفعل، فسقط، وراح ضحية إهمال أكيد"؛ هكذا تحدث الدكتور شريف صالح، زميل الطبيب المتوفي، عن الحادث، داعيًا إلى ضرورة إجراء صيانة دورية للمصاعد، حفاظًا على سلامة المستخدمين.

فما هي التدابير اللازمة لتجنب مثل هذه الحوادث وضمان سلامة مستخدمي المصاعد؟

"هناك أنواعًا متعددة من الصيانة، منها الوقائي والدوري المفترض أن يُجرى على فترات منتظمة بغرض كشف الأعطال المحتملة ومن ثم إعمال الصيانة اللازمة لتلافي أي طارئ خطر"؛ يقول محمد فتحي، والذي عمل قرابة 10 سنوات في صيانة المصاعد.

ووفق "فتحي"، فإن الصيانة الوقائية تتضمن عدة مراحل تبدأ بفحص أجزاء المصعد بانتظام، وتشحيمها، فضلًا عن التفتيش الروتيني الدائم لضمان عملها بكفاءة.

ينصح "فتحي" أيضًا باستبدال أي قطعة متضررة مهما كانت صغيرة أو فرعية في منظومة المصعد، حتى ولو كان الضرر بسيطًا، وهو ما يصفه بالقاعدة الأساسية في الصيانة الدورية، التي تهدف إلى تحسين أداء المصعد، وتقليل التوقفات المفاجئة، وإطالة عمره الافتراضي، وبالتالي تكاليف الصيانة، والأهم من ذلك كله حماية المستخدمين من أي الحوادث، وهو يرى أن الصيانة الدورية ليست مجرد إنفاقًا ماليًا، بل حياة أشخاص على المحك.

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