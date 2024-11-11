مشاجرة وسلاح أبيض وقتيل.. إحالة أوراق سائق في القليوبية للمفتي

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة (الدائرة الثانية)، إحالة أوراق سائق إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، متهمًا بقتل شخص طعنًا خلال مشاجرة بينهما دائرة مركز القناطر الخيرية في محافظة القليوبية. وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز علي محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

تضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 20867 لسنة 2023 جنايات مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم 3910 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، لأنهما في يوم 2023/8/3 بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية - محافظة القليوبية.

أحالت النيابة العامة المتهم "علي. س. م" 22 سنة - سائق، مقيم في شبرا شهاب بمركز القناطر الخيرية، متهمًا بقتل المجني عليه عبد العليم عوض عبد العليم، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك سلاحًا أبيض، وتوجه إلى مكان تواجد المجني عليه الذي أيقن تواجده به سلفًا، وما أن ظفر به حتى سدد له ضربة بالسلاح الأبيض سالف الذكر قاصدًا قتله، حيث أحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.

واستطرد أمر الإحالة بأن المتهم حاز وأحرز بغير ترخيص أدوات (شومة)، مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص على النحو المبين بالتحقيقات. وتوصل المقدم محمود اسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر، إلى أن الحادث كان تطورًا لمشاجرة نشبت بين الطرفين.