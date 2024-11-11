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مصرع طالب طب صدمه قطار بالقليوبية

04:46 م الإثنين 11 نوفمبر 2024

جثة -أرشيفية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي طالب بكلية العلاج الطبيعي، مصرعه أثناء عبوره شريط السكة الحديد أسفل الطريق الدائرى بنطاق مركز قليوب بمحافظة القليوبية

وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة التى أمرت بالتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها، وسؤال أهلية المتوفى.

تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم حسام الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بالواقعة، وتبين أنه شاب يدعى " يوسف خ.ع.ج" 19 سنة طالب بالفرقة الأولى بكلية العلاج الطبيعى بجامعة الأهرام الكندية، ومقيم كفر منصور دائرة مركز طوخ.

وجرى التحفظ على الجثة بالمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.

القليوبية العلاج الطبيعي قطار مركز قليوب
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